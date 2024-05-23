В Новосибирске наказали родителей за угрозу школьников отверткой 7-летнему мальчику

В Новосибирске наказали родителей детей, которые угрожали отверткой 7-летнему мальчику. Об это рассказал прокурор Ленинского района города Денис Петраш.

Напомним, что в Новосибирске в Хилокском жилмассиве 9 мая дети-мигранты напали на 7-летнего мальчика и угрожали ему отверткой. Он успел вырваться и убежать к маме, которая находилась рядом.

По словам прокурора, проверка не окончена, но частично факты подтвердились.

Родителей детей, которые угрожали ребенку, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Дети отрицают свою причастность к случившемуся.

Ранее главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина заинтересовало нападение детей-мигрантов на ребенка в Новосибирске