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общество проиcшествия

В Новосибирске наказали родителей за угрозу школьников отверткой 7-летнему мальчику

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске наказали родителей детей, которые угрожали отверткой 7-летнему мальчику. Об это рассказал прокурор Ленинского района города Денис Петраш.

Напомним, что в Новосибирске в Хилокском жилмассиве 9 мая дети-мигранты напали на 7-летнего мальчика и угрожали ему отверткой. Он успел вырваться и убежать к маме, которая находилась рядом.

По словам прокурора, проверка не окончена, но частично факты подтвердились.

Родителей детей, которые угрожали ребенку, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Дети отрицают свою причастность к случившемуся.

Ранее главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина заинтересовало нападение детей-мигрантов на ребенка в Новосибирске

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Кристина Матвеева
Журналист

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