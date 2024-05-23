В Новосибирске обезвредили мигрантов, которые спонсировали терроризм

Задержанные мигранты находились на территории России нелегально.

Сотрудники регионального УФСБ задержали троих иностранных граждан, которые осуществляли денежные переводы участникам запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство – Вилаят Хорасан»*. Общая сумма переводов составила более 40 тысяч рублей. Об этом сообщил АСТ-54.

Задержанные мигранты находились на территории России нелегально. Они работали на стройке и в сфере общественного питания. В отношении них принято решение о выдворении за пределы России и передаче спецслужбам иностранного государства для дальнейшей проверки и возбуждения уголовного дела за причастность к финансированию терроризма.

Также в ходе рейда на территориях садоводческих товариществ были выявлены иностранцы, нелегально работавшие на стройках. После проведения проверок они также будут депортированы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Тюмени 17-летний юноша дважды попался на вождении в пьяном виде.

«Исламское Государство – Вилаят Хорасан»* — организация признана террористической и запрещена в России.