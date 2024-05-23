В Тюмени 17-летний юноша дважды попался на вождении в пьяном виде

Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и лишил права управлять автомобилем на полтора года.

В Тюмени 17-летний юноша дважды попался на управлении автомобилем в пьяном виде. Первый раз его привлекли к ответственности за указанное нарушение в июле 2023 года, однако выводов парень не сделал, и повторил выходку в январе 2024 года. Об этом сообщает Вслух.ru.

Молодой человек отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. А спустя несколько дней даже продал свой автомобиль за 200 тысяч рублей. При этом водительских прав в силу возраста у тюменца не было.

В итоге суд назначил нарушителю 160 часов обязательных работ и лишил права управлять автомобилем на полтора года. Также в доход государства была конфискованы деньги, вырученные за продажу автомобиля.

Напомним, водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяную езду в Новосибирске.