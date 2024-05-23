В Новосибирске появилось штормовое предупреждение о ливнях, грозе и граде 24 мая

Ветер в порывах будет достигать 18-20 м/с.

В ночь на пятницу, 24 мая, в Новосибирске ожидаются грозы, ливни и град. Об этом сообщают городские службы.

Ветер в порывах достигнет скорости 18-20 м/с. Завтра днем температура снизится до +20°C.

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминает жителям города обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске топит улицу в зоне КРТ на левом берегу.