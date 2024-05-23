«Сами копайте!»: в Новосибирске топит улицу в зоне КРТ на левом берегу

В левобережной части Новосибирска на улице Осипенко, которая запланирована под КРТ, топит частный дом. На все обращения жильцов диспетчеры Горводоканала предлагают им самим раскапывать трубу и устранять последствия коммунальной аварии.

Жители дома №94 на улице Осипенко заметили, что труба протекает ещё в конце апреля, когда растаял снег. Однако тогда никто не ожидал, какой размах бедствия ждёт Дмитрия и его семью. За прошедший месяц дом подтапливало уже несколько раз.

«Первый раз трубу прорвало, но приехали специалисты и объяснили нам, что это талые воды. Тогда порыв почили, – рассказал Сиб.фм собственник дома Дмитрий. – Но позавчера (вторник, 21 мая – прим. Ред.) вновь происходит порыв фактически в том же месте. Они приехали, поставили заглушку. Я говорю: «может, вы отпилите эту трубу и поставите новую?» Однако я получил отказ».

Жители дома боялись, что потоп повторится. Это, собственно, и произошло сегодня, 23 мая. На этот собственники опасаются, что канализацию вообще размоет. Однако в Горводоканале опасений Дмитрия не разделили.

«На этот раз я позвонил в Горводоканал, и диспетчер №2 мне заявила, что они приедут, когда у них будет время. Я объяснил, что нас топит, на что мне было сказано: «копайте сами и отводите воду от дома»,

– продолжает Дмитрий. – Мы исправно за всё платим, но она ответила: «вы платите за очистку воды – вам надо вы и копайте!»

Сейчас жильцы дома №94 не могут даже подойти к собственному строению. Размыта и дорога, по которой выезжают обитатели частного сектора. Между тем, на улице Осипенко – центральная канализация.

«Мы и канализацию проводили за свой счёт, а в прошлый раз они приехали, сломали нам колодец, – сетует мужчина.

– Мы вообще не знаем, что будет дальше. Второй раз топит буквально за два дня! Сейчас всё это смешалось: и грязь, и глина со стоячей водой».

Дмитрий опасается, что труба и вовсе лопнет, тогда затопит всю улицу Осипенко. Сиб.фм отправил запрос в Горводоканал, чтобы узнать о причинах порыва трубы и о том, когда проблему специалисты решат.

Напомним, дома на улице Осипенко попали в зону КРТ (Комплексное развитие территории – прим. Ред.) Корреспондент Сиб.фм рассказывал, почему это возмутило жителей частного сектора. Также в мэрии Новосибирска рассказали, как и когда будут сноситься дома на левом берегу.

Сейчас таких зон только в левобережной части Новосибирска – больше 40: фактически в них попадает весь частный сектор, а также улицы, где стоят ветхие и аварийные бараки. Однако фактически расселяют пока только один участок в районе телецентра.