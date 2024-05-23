В Новосибирске спасатели освободили лапу собаки, застрявшую в карабине женской сумочки

Жительница Новосибирска обратилась за помощью к спасателям, потому что её питомец застрял лапой в карабине сумочки. Самостоятельные попытки освободиться причиняли боль собаке, об этом сообщили в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью специальных инструментов аккуратно перекусили карабин. После завершения спасательной операции они передали собачку хозяйке, которая была очень рада, что ее питомец спасен.

Женщина решила отвезти свою собачку к ветеринару для осмотра.

Ранее в зоопарке Новосибирска появились мини-свинки пекари.