В Новосибирске в семь раз выросло количество ДТП с электросамокатами

Госавтоинспекция Новосибирской области поделилась статистикой по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

В апреле и мае 2024 года число таких происшествий увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С апреля 2024 года на территории города Новосибирска зарегистрировано 15 ДТП с участием СИМ, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 4 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2 таких происшествия, в которых 2 человека получили травмы, из них один несовершеннолетний.

ГИБДД уточняет, что подавляющая часть ДТП произошла с участием электросамокатов. 33% происшествий случились на проезжей части, 46% — на пешеходных переходах, а оставшиеся 20% — в пешеходных зонах. В момент всех ДТП водители самокатов находились в движении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более 1000 водителей поймали на езде без госномеров в Новосибирске.