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общество

В Новосибирске задержали троих мужчин за производство спортпитания с тестостероном

Фото: freepik.com

В Новосибирске задержаны трое местных жителей по обвинению в незаконном производстве спортивного питания с тестостероном. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции.

Новосибирцы получали вещества для производства спортивного питания из других стран. Таможенниками конфисковано несколько почтовых отправлений.

Во время обыска квартиры обнаружены: порошки, таблетки и жидкости. Такие же вещества найдены и в массажном салоне, где работал один из мужчин.

Силовики изъяли 12 килограммов различных веществ.

По предварительной информации, новосибирцы продавали свой товар через сеть продавцов и интернет.

Возбуждено уголовное дело, участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы, в связи с контрабандой и незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта.

Ранее в Новосибирске заметили школьников, которые копируют животных.

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Кристина Матвеева
Журналист

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