В Новосибирской области лесхоз обязали выплатить долг

В результате вмешательства прокуратуры Новосибирской области «Татарский лесхоз» должен выплатить предпринимателям за поставки товаров более 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что ГАУ НСО "Татарский лесхоз" не оплатил поставленный товар по договору с предпринимателями.

Была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. Также было обнаружено, что обязанности по поставке товара были выполнены, заказчик не произвел своевременную оплату по договору.

Прокуратурой было внесено представление и возбуждено дело об административно правонарушении в отношении руководителя лесхоза.

В конечном итоге, предприятие рассчиталось с поставщиками, выплатив им более 500 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске прокуратура внесла представление главам пяти районов.