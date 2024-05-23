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общество

В Новосибирской области лесхоз обязали выплатить долг

Фото: Сиб.фм

В результате вмешательства прокуратуры Новосибирской области «Татарский лесхоз» должен выплатить предпринимателям за поставки товаров более 500 тысяч рублей.

Выяснилось, что ГАУ НСО "Татарский лесхоз" не оплатил поставленный товар по договору с предпринимателями.

Была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. Также было обнаружено, что обязанности по поставке товара были выполнены, заказчик не произвел своевременную оплату по договору.

Прокуратурой было внесено представление и возбуждено дело об административно правонарушении в отношении руководителя лесхоза.

В конечном итоге, предприятие рассчиталось с поставщиками, выплатив им более 500 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске прокуратура внесла представление главам пяти районов.

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Кристина Матвеева
Журналист

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