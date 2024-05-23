В Новосибирской области за неделю клещи покусали 1983 человека

За неделю с 15 по 21 мая клещи покусали ещё 1983 жителя Новосибирской области.

Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Напомним, неделей ранее было зафиксировано 684 случая. Число укусов выросло в 2,9 раза.

Лидерами по активности членистоногих за минувшую неделю стали Новосибирский (407), Искитимский (181) и Тогучинский (136) районы области, а также Советский (130), Первомайский (67) и Заельцовский (56) районы мегаполиса. Ещё 97 жителей области были укушены в других регионах.

Среди исследованных в лабораториях клещей 2,7% оказались носителями возбудителей клещевого вирусного энцефалита, у 28,8% были обнаружены возбудители энцефалита, у 2,8% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Всего с начала эпидсезона в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились уже 3515 жителей Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали двух детей.