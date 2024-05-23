В Новосибирском метрополитене провели учения, приближенные к реальным условиям

В депо «Заельцовское» Новосибирского метрополитена успешно прошли тактические учения, приближенные к реальным условиям.

Учения были организованы с учетом легенды, согласно которой состав поезда сошел с рельсов в тоннеле на одном из перегонов. Ремонтно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место чрезвычайной ситуации и ликвидировали ее последствия. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Четыре восстановительные бригады, представляющие службы пути и тоннельных сооружений (ПТС), сигнализации и связи, подвижного состава, электроснабжения, успешно справились с поставленными задачами, получив оценку «отлично». Специалисты ПТС восстановили разрушенные учебным сходом рельсы, специалисты сигнализации и связи разобрали и собрали заново стрелочный перевод, а специалисты электроснабжения разобрали и восстановили контактный рельс. Особую сложность представляла задача перед представителями службы подвижного состава, которые успешно поставили на рельсы якобы сошедший с них состав при помощи специального оборудования и инструментов.

Заместитель начальника службы подвижного состава по ремонту и руководитель ремонтно-восстановительного звена подчеркнул, что учения прошли в штатном порядке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области с 27 мая изменят расписание электричек.