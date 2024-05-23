Заместителю главы Генштаба РФ грозит до 15 лет лишения свободы

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

23 мая в 235-м Гарнизонном военном суде сообщили, что начальника Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Шамарина обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Генерал-лейтенанта задержали вечером 22 мая. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца, до 21 июля.

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