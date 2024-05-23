Жители Новосибирска пожаловались на ночные награждения военных на вокзале

В домах на улице Владимировской в Новосибирске собственники квартир пожаловались на марши военных и награждения, от которых они просыпаются по ночам.

Жители дома №16 на улице Владимировской в очередной раз проснулись в час ночи 21 мая. Пришёл очередной эшелон с военными, и их награждали прямо на плацу. Как это было, Сиб.фм рассказала местная жительница Екатерина.

«У меня балкон как раз на фоне воинских путей. Легла, слышу в час ночи дождь и музыка. Звучит боевой марш. Мы вышли с соседкой на свои балконы, – говорит Екатерина.

– Стоит поезд, обычно бойцов встречают в ночное время. Меня поразило, что и награждение происходит ночью. Пришёл поезд, я так понимаю, наши новосибирские ребята вышли. Их наградили, попрощались, другие дальше поехали. Но, в конце концов, вы маленько должны же думать о людях, которые вас окружают: напротив дома, люди тоже хотят спать. А мы слышим: «сержант такой-то, лейтенант такой-то награждается... Трам-тарам, пам-парам!»

Местные жители с почтением относятся к участникам СВО, но их удивляет, почему торжественное награждение нельзя перенести в закрытое помещение на дневной час.

«Это специальный воинский путь. Я понимаю: сели в поезд – попрощались, но вот эти ночные награждения.... Это какой-то перебор. Вы можете ребят отвезти домой, на следующий день пригласить их в актовый зал и вручить награды?» — недоумевают местные жители.

Жители высотки на Владимировской каждый раз видят и отправку солдат, и техники. Ночные награждения им также приходиться видеть нередко.

«Товарники обычно машины увозят, а пассажирские привозят и увозят людей. Всё закрыто, и родственники стоят на мостах. Туда только техника проезжает и автобусы – всё это конвоируется. Ну а местные жители, то есть мы, всё это наблюдаем»,

– резюмировала Екатерина.

Свидетелями зрелища становятся собственники квартир в домах №14 и 16 на улице Владимировская. Местные жители просят лишь об одном: исключить ночное награждение и музыкальное сопровождение оркестра.

Также напомним, что гуманитарный груз в зону СВО отправляется не только железной дорогой. Так, с января по май из Новосибирской области было отправлено 110 фур, гружёных 700 тоннами продуктов, воды, средств личной гигиены, лекарств и белья.