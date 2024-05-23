Жители Новосибирска рассказали, что не успевают отдохнуть в отпуск

Жители Новосибирской области признаются, что не успевают отдохнуть во время основного отпуска.

По данным опроса портала hh.ru, за последние пять месяцев около 29% жителей региона успели взять отпуск.

Среди опрошенных, 40% считают, что продолжительность отпуска слишком короткая для полноценного отдыха. В то же время, 4% респондентов считают, что отпуск можно сократить. Остальные 56% довольны количеством предоставленных дней отпуска — в основном это работники в сфере маркетинга и производства.

Большинство тех, кто уже был в отпуске в этом году, признались, что вместо отдыха занимались бытовыми делами. Еще 24% новосибирцев успели попутешествовать по России, а 14% — съездить за границу. Остальные провели отпуск дома: 19% лежали на диване, 3% ездили на дачу, и еще 3% взяли подработку во время отпуска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 200 выпускников Новосибирской области сдадут ЕГЭ в тюрьме.