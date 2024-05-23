Жительница Югры забеременела уникальной тройней близнецов

Такое случается крайне редко — один раз на 200 миллионов случаев.

В Нижневартовске местная жительница забеременела тройняшками, которые будут похожи друг на друга. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на «Вестник Сургутского района».

«Три плода имеют идентичные ДНК. Совместное существование трех плодов на одной плаценте ведущий фактор риска такой беременности», – сообщили в пресс-службе депздрава ХМАО.

Также в ведомстве уточнили, что забеременеть тройней женщине удалось с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Врачи будут наблюдать за ней в период всего срока.

Напомним, новосибирские врачи создали тренажер виртуальной реальности для помощи детям с СДВГ.