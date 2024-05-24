13 гектаров берега землевладельцы вернули в федеральную собственность Новосибирского водохранилища

Землевладельцы в Новосибирской области вернули в федеральную собственность участки береговой линии водоема, как сообщает прокуратура НСО.

Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой после проверки было установлено, что два земельных участка на территории г. Бердска сформированы с нарушением водного и земельного законодательства.

На территории частных земельных участков находилась часть Новосибирского водохранилища и его прибрежная зона, что огранивает право граждан на свободный доступ к водоему и его береговой линии. Кроме того, это нарушает интересы РФ как собственника водного объекта.

Бердским городским судом Новосибирской области были удовлетворены исковые требования прокуратуры.

Судебные решения были выполнены, и территория более 13 гектаров была возвращена в федеральную собственность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывший прокурор стал главой правового департамента мэрии Новосибирска.