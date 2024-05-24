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общество

Бывший прокурор стал главой правового департамента мэрии Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Копырин был назначен на должность начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Сергея Копырина на должность начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города.

Он начал свою работу 23 мая 2024 года.

Напомним, что ранее свои посты покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров, начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн, глава Центрального округа Сергей Канунников, глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, а также глава департамента потребительского рынка Виталий Витухин.

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Нина Раневская
Журналист

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