Бывший прокурор стал главой правового департамента мэрии Новосибирска

Копырин был назначен на должность начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Сергея Копырина на должность начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города.

Он начал свою работу 23 мая 2024 года.

Напомним, что ранее свои посты покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров, начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн, глава Центрального округа Сергей Канунников, глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, а также глава департамента потребительского рынка Виталий Витухин.