Витухин покинул пост главы департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска

Виталий Витухин, начальник департамента потребительского рынка, уходит из мэрии Новосибирска.

23 мая стало известно, что начальник департамента потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин покидает свой пост.

Его последним рабочим днем станет 5 июня.

Известно, что Витухин начал работать в мэрии в 2015 году. Ранее он занимал должность директора ювелирного завода «Адалит».

Напомним, что свои посты также покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров, начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн, глава Центрального округа Сергей Канунников, а также глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский.