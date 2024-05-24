27 мая в Ленинском районе Новосибирска пройдет плановое отключение горячей воды.

С 27 мая начнётся испытание теплосетей, подключённых к ТЭЦ-3, на прочность и плотность. График отключения опубликован на сайте СГК.
Согласно информации от СГК, горячую воду отключат в домах, которые расположены в Юго-Западном, Троллейном и Западном жилых массивах на улицах:
Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Киевская, Новосибирская, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова.
Также отключение горячей воды будет в микрорайоне Чистая слобода, ЖК "Любимый", "Радуга" и "Аквамарин".
В поселке Затон и на промышленной площади НПО "Сибсельмаш" в районе улицы Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская также не будет горячей воды.
Улицы в районе площади Труда и площади Станиславского тоже попадают под отключение.
По информации от СГК, горячую воду не будут подавать не дольше двух недель.
Горячее водоснабжение обещают вернуть 9 июня.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вновь финансируют возведение четвертого моста через Обь.