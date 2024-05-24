27 мая в Ленинском районе Новосибирска пройдет плановое отключение горячей воды.

С 27 мая начнётся испытание теплосетей, подключённых к ТЭЦ-3, на прочность и плотность. График отключения опубликован на сайте СГК.

Согласно информации от СГК, горячую воду отключат в домах, которые расположены в Юго-Западном, Троллейном и Западном жилых массивах на улицах:

Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Киевская, Новосибирская, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова.

Также отключение горячей воды будет в микрорайоне Чистая слобода, ЖК "Любимый", "Радуга" и "Аквамарин".

В поселке Затон и на промышленной площади НПО "Сибсельмаш" в районе улицы Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская также не будет горячей воды.

Улицы в районе площади Труда и площади Станиславского тоже попадают под отключение.

По информации от СГК, горячую воду не будут подавать не дольше двух недель.

Горячее водоснабжение обещают вернуть 9 июня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вновь финансируют возведение четвертого моста через Обь.