В Новосибирске вновь финансируют возведение четвертого моста через Обь

В ноябре прошлого года подрядчик возведения переправы сообщил, что почти половина выделенных на возведение моста из федерального и областного бюджетов 7,3 млрд рублей до застройщика не дошла.

Застройщик четвёртого моста через Обь в Новосибирске получил более 460 млн рублей из средств, выделенных правительством РФ для компенсации удорожания стоимости капитальных затрат. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

В ноябре прошлого года подрядчик отметил, что значительная часть выделенных средств из федерального и областного бюджетов в размере 7,3 млрд рублей не была перечислена из-за запрета на использование 3,3 млрд рублей, установленного концедентом с начала 2023 года из-за требований к отчётности, не учтённой в контракте.

В январе 2024 года губернатор Андрей Травников заявил о жёсткой позиции правительства Новосибирской области относительно необходимости соответствия документации изменениям, которые являются объективными и эффективными для проекта. Он отметил, что до прохождения государственной экспертизы дополнительные средства не будут выделены.