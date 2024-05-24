Агроном из Новосибирска Шубина рассказала, что делать с переросшей рассадой

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась с изданием «АиФ-Новосибирск» советами по выращиванию рассады.

Она отметила, что часто у дачников возникает проблема с переросшей рассадой из-за её раннего посева. Чтобы избежать этого, Шубина рекомендует соблюдать оптимальные сроки посева и не часто поливать рассаду.

Она также советует закалять рассаду, перемещая её на балкон при определенных температурных условиях. Хорошее освещение и правильное размещение рассады также играют важную роль в её успешном росте. Если рассада всё же переросла, Шубина советует пересадить её на дачу или в теплицу для коррекции роста.

Главный совет агронома — не сеять рассаду слишком рано, чтобы она не переросла перед высадкой.

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