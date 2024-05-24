В Новосибирске объяснили, чем обрабатывать лук перед посадкой

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась советами по обработке лука для дачников.

Она рекомендует использовать 0,5% раствор марганцовокислого калия, который нужно нанести на лук на 10 минут до посадки. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Однако, она отметила, что лук может успешно расти и без такой обработки.

Шубина также подчеркнула важность тепловой обработки для предотвращения появления стрелок у лука и рекомендовала не держать его на батарее при температуре выше 40 градусов.

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