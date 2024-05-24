В новосибирских Буграх впервые пройдёт архитектурный субботник

Представители новосибирского Союза архитекторов в предстоящие выходные впервые проведут архитектурный субботник на заброшенном пивоваренном заводе «Конкурент» — убираться будут исторические развалины.

Союз архитекторов выйдет в новосибирские «поля» в предстоящее воскресенье, 26 мая. Архитектурный субботник пройдёт на руинах пивоваренного завода «Конкурент», который находится в Бугринском микрорайоне.

«Основная задача — очистить территорию руин от бытового мусора, отсортировать фрагменты исторического материала (бутовый камень, кирпич, металл). Вспомогательная задача: пообщаться на свежем воздухе, организовать пикник на обочине»,

– рассказывает председатель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

Инициативная группа Бугров не первый год привлекает внимание к проблеме исторических обломков – останков первого в Новосибирске пивоваренного завода. На этот раз активистам удалось добиться поддержки новосибирского Союза архитекторов.

«Следующими обозримыми шагами будет санация зеленых насаждений и руин, архитектурные обмеры и фотофиксация. О дальнейших действиях будет сообщено дополнительно всем интересующимся!» — добавляет Антон Нелидов.

В воскресенье всех добровольцев ждут в Буграх. Ориентироваться следует на дом №1 на улице Магнитогорская. Помощникам рекомендуют тепло одеться и удобно обуться. Также можно запастись инвентарём – тележками, граблями и мешками.

«Проводим субботник до 16:00, затем расходимся. В перерыве — пикник, перекус приносим на себя и того парня. Если есть, скажем, примус — можно взять с собой, наверняка пригодится, только починяйте его заранее!»

- шутит Нелидов.

Также напомним, что в конце апреля в Буграх появился собственный музей. Многие его экспонаты старожилы бывшей деревни отыскали у себя же в огородах, и некоторым из них по 300 лет. В частности, именно в Бугринском микрорайоне находится один из старых домов.