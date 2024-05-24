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общество

«Десять дней не выходит на связь»: В Новосибирске бесследно исчез 41-летний татуированный мужчина

Фото: «Лиза Алерт» / Вконтакте

Голубоглазого сибиряка ищут в Дзержинском районе.

Волонтеры «ЛизаАлерт» напомнили, что уже десять дней нет никакой информации о бесследно исчезнувшем новосибирце. Имя мужчины — Аркадий Каурцев, ему 41 год. Отличительные особенности — имеются татуировки на теле. Исчез сибиряк 14 мая: вышел из дома и не вернулся. С тех пор от него нет никакой информации.

Может находиться в Дзержинском районе либо в других районах города (или же за пределами мегаполиса). Неравнодушных просят откликнуться и присоединиться к поискам, на данный момент нет каких зацепок, что могло случиться с новосибирцем, куда он пропал.

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Дарья Лапина
Журналист

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