«Десять дней не выходит на связь»: В Новосибирске бесследно исчез 41-летний татуированный мужчина

Голубоглазого сибиряка ищут в Дзержинском районе.

Волонтеры «ЛизаАлерт» напомнили, что уже десять дней нет никакой информации о бесследно исчезнувшем новосибирце. Имя мужчины — Аркадий Каурцев, ему 41 год. Отличительные особенности — имеются татуировки на теле. Исчез сибиряк 14 мая: вышел из дома и не вернулся. С тех пор от него нет никакой информации.

Может находиться в Дзержинском районе либо в других районах города (или же за пределами мегаполиса). Неравнодушных просят откликнуться и присоединиться к поискам, на данный момент нет каких зацепок, что могло случиться с новосибирцем, куда он пропал.