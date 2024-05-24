Эксперт указал на частые ошибки школьников при сдаче ОГЭ

По словам специалиста, главная ошибка учащихся — неправильное распределение времени.

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал в беседе с «Газета.Ru» о самый частых ошибках школьников при сдаче ОГЭ. По его словам, ключевая ошибка — неправильное распределение времени.

«Бывает, что ученики за положенное время не успевают решить все задания или переписать их с черновика в экзаменационный бланк. Чтобы этого не случилось, ученику нужно продумать, что он будет выполнять сначала, а что оставит на потом», — дал совет эксперт.

Кроме того, методист отметил важность умения работать с самими экзаменационными бланками. Дело в том, что, если заполнить бланк неправильно, то ответ не будет учитываться, а это грозит потерей баллов. Также Мушта призвал школьников внимательно и вдумчиво читать задания.

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