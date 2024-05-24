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общество

Эндокринолог Балашова рассказала о вероятности похудеть за две недели до лета

Freepik, authors: urbazon

По словам специалиста, для избавления от лишних килограммов нужно минимум два месяца.

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Вернадского Наталья Балашова рассказала в беседе с Pravda.Ru, возможно ли похудеть за две недели до лета. По ее словам, за такой короткий промежуток времени значительны успехов не будет.

«Чтобы похудеть на 3-4 килограмма при активном похудении достаточно двух месяцев, может быть, чуть побольше», -подчеркнула эксперт.

Кроме того, эндокринолог объяснила, что при похудении сначала организм избавляется от лишних килограмм за счет воды, затем от мышечной ткани и только потом от жировой.

Напомним, эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.

#врач #похудение #эндокринолог
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Дарья Бочкун
журналист

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