Мэрия Новосибирска хочет взыскать с «МЕТРО МиР» 48 млн рублей

Мэрия Новосибирска намерена взыскать с предприятия «МЕТРО МиР» 48 миллионов рублей.

Мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с требованием расторгнуть соглашение с муниципальным предприятием «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «МЕТРО МиР») и взыскать 48 миллионов рублей. Следующее заседание по этому делу назначено на 5 июня.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что город планирует расторгнуть соглашение о предоставлении субсидии на разработку проектно-сметной документации для строительства дороги по улице Доватора, которая ведет к микрорайону Плющихинский. Средства на эти цели были выделены в 2022 году.

«Причиной расторжения соглашения является недостижение показателя результативности предоставления субсидии, в связи с чем также заявлено требование о возврате в бюджет города Новосибирска субсидии в размере 48 000 000 руб. 00 копеек. Уведомление о необходимости возврата субсидии в размере 48 000 000 руб., направленное в адрес МП «МЕТРО МиР» в качестве досудебного порядка урегулирования спора, оставлено предприятием без удовлетворения», — сообщила пресс-служба РБК Новосибирск.

Напомним, что ранее мэрия пыталась взыскать с «Метро МиР» около 5 миллионов рублей.