В Новосибирске мэрия хочет взыскать с «Метро МиР» около 5 миллионов рублей

Мэрия Новосибирска планирует взыскать с компании «Метро МиР» около 5 миллионов рублей.

В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области появилась информация о том, что мэрия регионального центра подала иск против муниципального предприятия «Метро МиР». Организация занимается инженерными изысканиями и проектированием.

Городская администрация по неизвестным причинам намерена расторгнуть соглашение и потребовать с организации 4,8 миллионов рублей. Иск уже принят судом, сторонам предложили договориться мирно.

Ранее стало известно, что мэрия хочет создать новое учреждение на замену «Метро МиРу».

Напомним, что в Новосибирске с 1 июля планируют повысить тарифы ЖКХ на 12,7%.





