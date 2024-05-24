Новосибирская область в прошлом году купила БелАЗы на 33 млн долларов

В 2023 году Новосибирская область закупила в Белоруссии 25 грузовиков БелАЗов на сумму $33 млн.

Об этом сообщил начальник управления по коммерческой работе на рынках стран СНГ Станислав Бондаренко белорусскому изданию «Белта» во время визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на завод «БелАЗ».

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором посетила Белоруссию в рамках проведения Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь с 26 по 29 мая.

В ходе рабочей встречи в Минске Травников встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Политики обсудили выполнение поручений, данных по итогам взаимных визитов делегаций в прошлом году.