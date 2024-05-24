Новосибирский губернатор Травников встретился с премьером Беларуси в Минске

В рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь в Минске прошла рабочая встреча премьер-министра республики Романа Головченко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова и правительство региона за организацию Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь, отметив значимость мероприятия и активное развитие двусторонних отношений. Он подчеркнул внимание и поддержку, оказываемую торгово-экономическому, культурному и гуманитарному сотрудничеству, что приносит положительные результаты.

Во время встречи отметили, что осуществляется большое количество взаимных поставок и реализуются контракты, а товарооборот между Новосибирской областью и Республикой Беларусь остается хорошо сбалансированным.

Андрей Травников отметил, что Дни культуры являются одним из пунктов совместного плана развития сотрудничества. Он также упомянул о значимости текущего года, связанного с празднованием 80-летия Великой Победы, и подготовке культурной программы с учетом этого юбилея.

В ходе встречи участники договорились о визите белорусской стороны на международный форум технологического развития "Технопром-2024", который пройдет в Новосибирске. Республика Беларусь является постоянным участником этого форума.

Сотрудничество сторон продолжает развиваться по всем ключевым направлениям, отраженным в протоколах поручений по итогам предыдущих встреч.

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