Новосибирский депутат Украинцев уходит с поста главы отделения «Зеленых»

Игорь Украинцев покидает пост руководителя отделения Российской экологической партии «Зеленые». Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на партийную пресс-службу.

Потенциальным кандидатом на его место является заместитель председателя Алексей Бурика. В партии отметили, что Бурика накопил достаточно опыта для этой должности. Он будет избран советом регионального отделения, сохранит преемственность и покажет хорошие результаты в будущем, считают в партии. Игорь Украинцев также сохраняет связь с партией.

Украинцев сообщил, что уходит с поста, чтобы быть «открытым для межпартийных и внепартийных проектов». Он добавил, что хочет, чтобы одна партия не ограничивала его действия.

Украинцев подчеркнул, что планирует сосредоточиться на работе в неформальном депутатском объединении «Лига эффективности» в горсовете. Он будет взаимодействовать с различными общественными и политическими институтами как в Новосибирской области, так и в целом.

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