Отставки и назначения в мэрии Новосибирска: что изменилось с приходом нового градоначальника Кудрявцева

В Новосибирске команду экс-мэра Анатолия Локтя постепенно убирают.

Первые изменения в администрации Новосибирска под руководством нового мэра Максима Кудрявцева вызывают большой интерес среди новосибирцев. Перестановки касаются команды бывшего мэра Анатолия Локтя, и их места занимают представители областной власти.

Среди новых назначений пока только три официальных: Евгений Попантонопуло на место вице-мэра Артема Скатова, Максим Останин на должность заместителя по кадровым вопросам, и Ксения Антонова стала начальницей департамента организационно-контрольной работы вместо Сергея Кудрявцева, который был на посту во время бывшего мэра.

Известно, что Ксения Антонова работала с новым мэром в Госдуме и затем в аппарате вице-губернатора.

Евгений Попантонопуло также связан с Кудрявцевым через работу в Центре цифровой трансформации Новосибирской области. Решение о его назначении, со слов Кудрявцева, было обусловлено профессионализмом и стремлением улучшить город.

Отставки

Вице-мэр и глава департамента культуры Новосибирска Анна Терешкова, объявила о своей отставке 13 мая в своем телеграм-канале. Она вступила в мэрию как часть оппозиционной кoалиции на выборах 2014 года и осталась единственным участником, кто удержал свою должность до конца мэрства Локтя.

За последние 10 лет с Анной Терешковой связаны успешные проекты мэрии, такие как реконструкция Михайловской набережной, создание парков и рекреационного пространства у ледового дворца спорта, а также другие проекты общественных зон.

Помимо Терешковой, также ушли заместитель мэра Геннадий Захаров и бывшие руководители департамента транспорта, находящиеся в СИЗО. Ожидается уход главы департамента ЖКХ Дмитрия Перязева, но это возможно не связано со сменой мэра.

Скорее всего ожидаются еще новые отставки. Пока неизвестно, какие изменения будут в департаменте образования, социальной политики и архитектуры и строительства, а также в департаменте архитектуры и строительства.

Напомним, в Новосибирске директор «Горзеленхоза» Цветкова ушла в отставку. Помимо этого, в отставку ушел и глава администрации Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников. Совсем недавно с него сняли обвинения по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.