В Новосибирске директор «Горзеленхоза» Цветкова ушла в отставку

Директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова подала заявление об увольнении.

Эту информацию подтвердил Михаил Столяров, начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, ответственность за руководство «Горзеленхозом» сейчас возложена на заместителя Цветковой, Сергея Рудковского.

Наталья Цветкова стала главой «Горзеленхоза» летом 2020 года, предварительно занимая должность заместителя главы департамента дорожной деятельности мэрии Томска, где она отвечала за вопросы озеленения и благоустройства. Ее уход из должности связан с отменой судебного решения по делу о падении дерева на ребенка в 2022 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Советском районе уборку в смену проводят 25‑27 единиц техники.