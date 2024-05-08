В Новосибирске в Советском районе уборку в смену проводят 25‑27 единиц техники

В Советском районе Новосибирска продолжается уборка после зимы.

Около 25-27 единиц техники, включая поливальные и подметальные машины, пылесосы и оборудование для ремонта дорог, задействованы в работе круглосуточно. Об этом сообщила начальник отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции Светлана Чудакова.

Особое внимание уделяется уборке и обновлению территорий у памятников перед Днем Победы, включая покраску малых форм и установку цветов у памятников.

Также производится уход за велодорожками на проспекте Строителей и Морском проспекте, используя шампунь для сохранения цвета покрытия.

Чудакова подчеркнула, что после объединения ДЭУ Советского района и МКУ «Советское» в 2021 году, уборка теперь осуществляется одной организацией, что упрощает контроль и координацию работ.

Помимо плановой уборки, район активно реагирует на обращения жителей, которые поступают через различные каналы связи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут водителя, который не уступил дорогу карете скорой помощи.