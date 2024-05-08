В Новосибирске ищут водителя, который не уступил дорогу карете скорой помощи

Водитель «Камри» решил объехать поток машин на улице Большевистской по встречной полосе, проигнорировав двойную сплошную.

Госавтоинспекция Новосибирска устанавливает личность водителя Toyota Camry, который выехал на встречную полосу и не пропустил карету скорой помощи со включёнными проблесковыми маячками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в среду, 8 мая на улице Большевистской. Свидетель инцидента, подписчик канала АСТ-54 black, рассказал о произошедшем. Водитель Toyota Camry решил обогнать поток автомобилей, двигаясь по встречной полосе и проигнорировал двойную сплошную разметку. Когда на его пути появилась карета скорой помощи, он не уступил дорогу и вернулся в свою полосу лишь через 30 секунд.

Ситуация обострилась, когда водитель кареты вышел из нее и вытащил нарушителя из машины. В результате короткой потасовки Toyota Camry продолжила движение и столкнулась с другим автомобилем.

По данным ГИБДД, водителю Toyota Camry грозит лишение водительских прав.

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