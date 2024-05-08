Прокуроры Новосибирска начали проверку компании-перевозчика после ДТП с детьми

После аварии с маленькими детьми в Новосибирске прокуроры начали проверку.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в отношении организации-перевозчика, которая работает на маршрутах общественного транспорта, организована проверка.

Уточняется, что вчера вечером водитель маршрутки №91 сбил шестилетнего ребенка, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода — мальчика с травмами доставили в больницу.

Однако позже стало также известно, что этот же водитель ранее сбил девочку.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что глава СК потребовал доклад о ДТП в Новосибирске, где пострадала девочка на самокате.