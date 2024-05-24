Новосибирская область закупит более 14 тысяч противогазов

В Черепановском районе Новосибирской области объявлен тендер на поставку 14,443 противогазов.

Центр по обеспечению гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона оценил стоимость этой закупки в 49,7 млн рублей. Средства для реализации проекта будут выделены из областного бюджета.

По данным портала госзакупок, противогазы должны быть произведены не ранее первого квартала 2024 года и поставлены в течение 120 календарных дней после заключения контракта. Победитель торгов несет ответственность за погрузку и разгрузку товара на складе. Также отмечается требование поставки противогазов в деревянной таре с массой ящика не превышающей 36 кг.

Гарантийный срок на поставляемый товар составит не менее 12 лет с момента подписания соответствующих документов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая.

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