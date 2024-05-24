Новосибирский «Локомотив» подписал контракт с легионером из Бразилии

Бразильский волейболист Йоанди Леал присоединился к новосибирскому клубу «Локомотив» в качестве легионера. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

35-летний Йоанди Леал родом из Кубы. Он получил гражданство Бразилии в 2015 году и выступает за сборную этой страны с 2019 года. Он участвовал в играх сборных Кубы и Бразилии на чемпионатах мира и завоевал медали различного достоинства.

Перед переходом в «Локомотив», Йоанди Леал играл за несколько итальянских клубов с 2022 по 2024 годы.

Сейчас он является единственным легионером, заявленным в составе новосибирской команды, после ухода болгарских игроков Мартина Атанасова и Дениса Карягина. По правилам российской Суперлиги, клуб может иметь не более двух иностранных игроков, в том числе одного сменившего гражданство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирскую «Сибирь» вернулся форвард Дмитрий Овчинников.