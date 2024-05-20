В новосибирскую «Сибирь» вернулся форвард Дмитрий Овчинников

21-летний форвард Дмитрий Овчинников вернулся в хоккейный клуб «Сибирь».

С ним подписали однолетний контракт. Об этом сообщили в пресс-службе команды 20 мая.

Овчинников дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2019/2020. За новосибирский клуб он провел 106 матчей, забросил шесть шайб и сделал 11 результативных передач.

В прошлом сезоне Дмитрий выступал за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Ливз» — «Торонто Марлис» из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 21 матче он забросил семь шайб и оформил три голевые передачи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликован список игроков ХК «Сибирь», которые покинули команду или вошли в её состав.