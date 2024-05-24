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общество

Новосибирское лесничество переехало на новый адрес

Фото: freepik.com

В Новосибирске отдел лесных отношений переехал на новый адрес. Об этом сообщили на сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

"Сообщаем, что отдел лесных отношений по Новосибирскому лесничеству (Новосибирское лесничество) теперь находится по адресу : город Новосибирск, улица Жуковского 107/1, 2 этаж, каб. 202, 203, 204", — прокомментировали в ведомстве.

В прошлом отдел находился по адресу: улица Жуковского, 100.

График работы, телефон и электронная почта не изменились, но из-за переезда возможны временные трудности со связью и обработкой документов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудники новосибирского ДК попались на взятке при организации банкетов.

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Кристина Матвеева
Журналист

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