Сотрудники новосибирского ДК попались на взятке при организации банкетов

Директор и маркетолог госучреждения лоббировали интересы исключительно одной организации, оказывающей услуги по проведению банкетов.

Сотрудники одного из новосибирских ДК — маркетолог и непосредственно директор — на протяжении продолжительного времени организовывали банкеты с помощью одной организации. Другие компании не могли «подступиться» к ДК и предложить свои услуги, для них вход был закрыт. Сотрудники транспортной полиции сообщают, что закрытые двери связаны с лоббированием интересов одной из компаний. Сотрудники этой компании, в свою очередь, не остались, что называется в долгу, выплатили директору и маркетологу 500 тысяч. Те, в свою очередь обещали им покровительство и слаженную работу. В результате незаконная схема была раскрыта, а подозреваемые задержаны. Известно, что возраст сотрудников ДК — 35 и 38 лет. Название самого ДК, не сообщается.