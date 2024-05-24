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общество

Нутрициолог Гусакова рассказала о полезной бактерии для молодости и красоты

Freepik, authors: Larisa Stefanuyk

Речь идет о метабиотиках, которые способствуют повышению коллагена в коже.

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала в беседе с «Секретом фирмы» о бактерии, которая может поспособствовать красоте и молодости кожи. Так, по словам специалиста, речь идет о метабиотиках, которые способствуют повышению коллагена в коже, что помогает бороться с возрастными изменениями организма.

«Исследования показывают, что метабиотики оказывают более мощный и длительный эффект на здоровье и красоту, чем просто пробиотики или пребиотики. Они помогают укрепить защитные свойства кожи, улучшить её гидратацию и эластичность», — объяснила медик.

Кроме того, Гусакова подчеркнула, что регулярное употребление метабиотиков снижает уровень воспаления в организме, улучшает пищеварение, цвет лица и уменьшает проявления кожных высыпаний, таких как акне и экзема, а также помогает укрепить иммунитет.

Напомним, врач-нутрициолог назвала причины набора веса после изнурительных диет.

#красота #врач #молодость
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Дарья Бочкун
журналист

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