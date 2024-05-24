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«Избили и забрали 250 тысяч рублей»: В Новосибирске завершено расследование о похищении подростка

Фото: СК РФ по НСО

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о похищении несовершеннолетнего и вымогательстве. Инцидент произошел 18 декабря прошлого года в одном из кафе Железнодорожного района. Пять молодых людей силой вытащили 16-летнего парня из кафе, посадили в машину и отняли круглую сумму — 250 тысяч рублей. Юноша не соглашался отдать вымогателям деньги, тогда те применили силу — били по голове, нанесли многочисленные травмы по телу.

Поиск подозреваемых не заставил себя долго ждать: четверо обвиняемых сейчас под стражей, еще один под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.

Фото «Избили и забрали 250 тысяч рублей»: В Новосибирске завершено расследование о похищении подростка 2

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Дарья Лапина
Журналист

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