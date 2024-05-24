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общество

«Самовольно оставил часть»: Вынесен пригоров новосибирцу, уклонившемуся от службы в рамках мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Обвинительный приговор вынес Новосибирский гарнизонный военный суд.

Вынесен пригоров мобилизованному новосибирцу Теймуру Саитову, который 20 января 2023 года самовольно оставил расположение воинской части. Мужчина долгое время скрывался в разных регионах, в том числе Московской области, однако все же «попался» правоохранителям. Сообщается, что в ближайшее время мужчина отправится в исправительную колонию общего режима. Обвинительный приговор вынес Новосибирский гарнизонный военный суд.

Напомним, что частичная мобилизация началась в России в осенью 2022 года, были призваны свыше 300 тысяч резервистов со всей страны. Не стали исключением и жители Новосибирской области: кто-то пошел добровольно, кто-то был призван военкоматом.

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Дарья Лапина
Журналист

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