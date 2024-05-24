Стала известна причина смертельного ДТП в Новосибирске на трассе «Иртыш»

В Новосибирской области назвали причину смертельного ДТП, которое произошло 23 мая на трассе Р-254 в Чановском районе.

По данным аварийно-спасательной службы региона, авария произошла из-за сонного состояния одного из водителей.

В результате лобового столкновения грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Renault Logan погибли двое человек – водитель и пассажир, сидевший за ним. Женщина на переднем сиденье выжила.

Спасатели проехали 24 километра за 14 минут, опередив скорую помощь, и провели деблокировку пострадавших при помощи шанцевого и гидравлического инструментов.

Авария произошла утром 23 мая. По информации МВД, 47-летний водитель Renault Logan ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1063-м километре дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault погибли, еще одна пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу. Момент происшествия был зафиксирован на видеорегистратор.