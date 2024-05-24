В Новосибирске 11 водителей лишили водительских прав из-за заболевания

В Новосибирске прокуратура Ленинского района выявила, что 11 жителей имели водительские права и управляли автомобилями, несмотря на медицинские противопоказания.

Перечень медицинских противопоказаний, препятствующий вождению транспортного средства, содержится в постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2014 года №1064.

Однако правоохранительные органы Новосибирска обнаружили, что 11 человек, имеющих заболевания из этого списка, владеют и управляют транспортным средством.

Прокурор подал иск с требованием, чтобы ГИБДД изъяли водительские права у указанных граждан.

Суд иск удовлетворил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пьяный водитель разбил 11 припаркованных автомобилей.