В Новосибирске пьяный водитель разбил 11 припаркованных автомобилей

В Новосибирске на левом берегу произошла авария, где водитель в алкогольном опьянении столкнулся с более чем десятью машинами. Сообщение об этом было опубликовано в соцсетях.

23 мая в Ленинском районе Новосибирска на улице Связистов произошла авария с участием водителя, который был за рулем автомобиля Chevrolet Cruze. Он столкнулся с более чем десятью машинами возле дома №11. Об этом сообщил Telegram-канал АСТ-54.

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя и поместили его в патрульную машину. Владельцы пострадавших автомобилей искали виновника.

Официального комментария в ГИБДД пока не дали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Porsche рухнул на проезжую часть Ипподромской.