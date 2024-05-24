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общество

В Новосибирске исчезло популярное слабительное средство

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы уже вторую неделю пытаются найти индийские таблетки на прилавках у фармацевтов.

В последние недели в Новосибирске наблюдается отсутствие на прилавках аптек популярного безрецептурного слабительного средства «Сенаде». Об этом сообщает издание Infopro54.

Новосибирцы столкнулись с проблемой поиска этого препарата уже в течение двух недель. Таблетки из Индии не доступны ни в аптечных точках города, ни в онлайн аптеках. Даже заказать средство из других городов, таких как Москва, не представляется возможным.

Пенсионерка рассказала, что обошла все аптеки и попросила сына поискать в интернете. Нигде препарата не было.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске самолет не смог приземлиться с первого раза из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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