В Новосибирске самолет не смог приземлиться с первого раза из-за собаки на взлетно-посадочной полосе

Инцидент произошел 23 мая в аэропорту Толмачево.

По информации телеграм-канала Aviaincident, самолет Embraer 170 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Иркутска, не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

Пилоты воздушного судна были вынуждены выполнить второй заход по рекомендации диспетчера аэропорта, который заметил животное на полосе.

В результате второй попытки самолет благополучно приземлился.

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