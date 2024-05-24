В Новосибирске на 4,5 года осудили мужчину за избиение двух человек

В Новосибирске суд приговорил Тимофея Хорунжина к лишению свободы за нападение на двух мужчин на улице Танковой.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Конфликт начался после спора между Хорунжиным и одним из мужчин по телефону. После договоренности о встрече на улице Танковой, Хорунжин и его сообщники напали на мужчин. Обидчики стреляли и избивали их.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью пострадавших.

Хорунжину назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске будут судить запинавшего возлюбленную мужчину.